Serbian teenager Olga Danilovic jumped 82 places in the latest WTA rankings released Monday on the strength of her win Sunday in Moscow.

The 17-year-old saw off Russian home hope Anastasia Porapova 7-5, 6-7 (1/7), 6-4 for her maiden title to jump from 194th to 112th behind an unchanged top 10 led by Simona Halep, Carolina Wozniacki and Sloane Stephens.

WTA rankings on July 30

1. Simona Halep (ROU) 7571 pts

2. Caroline Wozniacki (DEN) 6660

3. Sloane Stephens (USA) 5463

4. Angelique Kerber (GER) 5305

5. Elina Svitolina (UKR) 5020

6. Caroline Garcia (FRA) 4680

7. Garbiñe Muguruza (ESP) 4620

8. Petra Kvitová (CZE) 4550

9. Karolína Plíšková (CZE) 4485

10. Julia Görges (GER) 3980

11. Jelena Ostapenko (LAT) 3787

12. Madison Keys (USA) 3596

13. Darya Kasatkina (RUS) 3525

14. Venus Williams (USA) 2801

15. Elise Mertens (BEL) 2705

16. Ashleigh Barty (AUS) 2555

17. Naomi Osaka (JPN) 2350

18. Kiki Bertens (NED) 2231

19. CoCo Vandeweghe (USA) 2183

20. Anastasija Sevastova (LAT) 2165

Selected

112. Olga Danilovic (SRB)

135. Anastasia Potapova (RUS)