Everton star forward Yannick Bolasie will lead a 32-man DR Congo squad dominated by overseas pros for a May 28 World Cup warm-up against Nigeria in Port Harcourt.

Other top pros stars are Paul Jose Mpoku (Standard Liege/Belgium), Benik Afobe (Bournemouth), Cedric Bakambu (China) and Chancel Mbemba (Newcastle United).

DRC will use this match to prepare for a 2019 AFCON qualifier against Liberia.

The team will fly into Nigeria on a special chartered flight on May 25.

DR Congo 32-man list for Super Eagles friendly

Goalkeepers: Joël Kiassumbua, Nicaise Kudimbana, Parfait Mandanda

Defenders: Issama Mpeko, Jordan Ikoko, Arthur Masuaku, Fabrice Nsakala, Glody Ngonda, Wilfied Monke, Christian Luyindama, Chris Mavinga, Yannick Bangala Litombo, Gabriel Zakuani

Midfielders: Chancel Mbemba, Jacques Maghoma, Taguy Ndombele, Aron Tshibola, Neeskens Kebano, Paul Jose Mpoku, Gael Kakuta.

Strikers: Yannick Bolasie, Mubele Ndombe, Chadrack Akolo, Harrison Manzala, Jordan Botaka, Yeni N’Gbakoto, Cedric Bakambu, Britt Assombalonga, Benik Afobe, Kabongo Kasongo, Ben Malango, Rick Tulenge.