After a record-breaking transfer window in Europe came to a close on Friday in Spain, AFP Sports lists the 20 biggest moves of the summer:

1. 222 million euros ($264m) — Neymar (BRA) — Barcelona (ESP) to Paris Saint-Germain (FRA)

2. 180m euros (loan with option to buy) — Kylian Mbappe (FRA) — Monaco (FRA) to Paris Saint-Germain (FRA)

3. 105m euros (rising to a possible 147m) — Ousmane Dembele (FRA) — Borussia Dortmund (GER) to Barcelona (ESP)

4. 85m euros — Romelu Lukaku (BEL) — Everton (ENG) to Manchester United (ENG)

5. 80m euros — Alvaro Morata (ESP) — Real Madrid (ESP) to Chelsea (ENG)

6. 58m euros — Benjamin Mendy (FRA) — Monaco (FRA) to Manchester City (ENG)

7. 53m euros (rising to possible 60m) — Alexandre Lacazette (FRA) — Lyon (FRA) to Arsenal (ENG)

8. 51.9m euros — Naby Keita (GUI) — RB Leipzig (GER) to Liverpool (ENG)

9. 51m euros (rising to possible 57m) — Kyle Walker (ENG) — Tottenham Hotspur (ENG) to Manchester City (ENG)

10. 50m euros — Bernardo Silva (POR) — Monaco (FRA) to Manchester City (ENG)

11. 49.4m euros — Gylfi Sigurdsson (ISL) — Swansea City (ENG) to Everton (ENG)

12. 45.8m euros — Davinson Sanchez (COL) — Ajax (NED) to Tottenham Hotspur (ENG)

13. 45m euros — Tiemoue Bakayoko (FRA) — Monaco (FRA) to Chelsea (ENG)

14. 44.7m euros — Nemanja Matic (SRB) — Chelsea (ENG) to Manchester United (ENG)

15. 42m euros (rising to a possible 50m) — Mohamed Salah (EGY) — Roma (ITA) to Liverpool (ENG)

16. 41.5m euros (rising to a possible 47.5m) — Corentin Tolisso (FRA) — Lyon (FRA) to Bayern Munich (GER)

17. 40m euros — Leonardo Bonucci (ITA) — Juventus (ITA) to AC Milan (ITA)

18. 40m euros — Paulinho (BRA) — Guangzhou Evergrande (CHN) to Barcelona (ESP)

19. 40m euros — Ederson (BRA) — Benfica (POR) to Manchester City (ENG)

20. 37.9m euros — Alex Oxlade-Chamberlain (ENG) – Arsenal (ENG) to Liverpool (ENG)