The Independent National Electoral Commission (INEC) has announced some of the results from Saturday’s state assembly results from across Kogi State, with the ruling All Progressives Congress (APC) in clear lead.

Kogi has twenty-five state assembly constituencies.

Ankpa 1:

APC’s Ahmed Mohammed winner

APC – 13,504

PDP – 3,692

Bassa:

Rai Daniya (APC)

Declaring the result, the Returning Officer, Prince Adamu Ibrahim Alih released the results as follows:

1. Gboloko Ward

APC – 3,028

PDP – 708

2. Kpata Ward

APC – 1,510

PDP – 493

3. Akuba I Ward

APC – 713

PDP – 1,356

4. Akuba II Ward

APC – 1,576

PDP – 1,162

5. Mozum Ward

APC – 1,362

PDP – 16

6. Ozugbe Ward

APC – 1,728

PDP – 86

7. Ozongolo/Khanche Ward

APC – 485

PDP – 519

8. Ikende Ward

APC – 581

PDP – 494

9. Eforo Ward

APC – 2,448

PDP – 655

10. Akakana/Ayede Ward

APC – 742

PDP – 1,986

Total

APC – 14,173

PDP – 7,475

Okene 1

Lawal A.T Ahmed (APC) emerged winner with 26, 684 to defeat the other candidates.

Full results

ADC – 620

APC – 26,684

LP – 667

PDP – 496

SDP – 1,179

YDP – 272

Okehi:

INEC declares Muktar Bajeh (APC) winner

Results:

1. Okaito/Usungwe Ward

APC – 4,713

PDP – 163

SDP – 22

2. Obangede/Uhuodo Ward

APC – 2,731

PDP – 702

SDP – 07

3. Eika Ohizenyi Ward

APC – 6,637

PDP – 546

SDP – 12

4. Uboro/Omavi/Ohuepe Ward

APC – 1,078

PDP – 128

SDP – 01

5. Oboroke Uvete Ward 1

APC – 1,619

PDP – 446

SDP – 04

6. Oboroke Uvete Ward 2

APC – 1,484

PDP – 339

SDP – –

7. Oboroke Eba Ward

APC – 2,135

PDP – 717

SDP – 12

8. Obeiba Ward 1

APC – 2,383

PDP – 579

SDP – 16

9. Obeiba Ward 2

APC – 1,715

PDP – 304

SDP – 04

10. Ikuehi Ward

APC – 1,403

PDP – 1,018

SDP – 04

11. Ohueta Ward

APC – 1,066

PDP – 691

SDP – 07

Total:

APC – 26,964

PDP – 5,633

Ijumu:

APC -10,478

PDP – 8,813

Yagba East:

APC – 6,893

ADC – 4,295

PDP – 3,315

Jimoh Musa Omiata returned

Ward by ward collated results from Kabba/Bunu State Constituency

Asuta

APC – 666

PDP – 553

ADC – 50

Odo Akete

APC – 1,134

PDP – 183

ADC – 19

Okekoko

APC – 786

PDP – 887

ADC – 41

Odolu

APC – 1057

PDP – 570

ADC – 100

Aiyewa

APC – 837

PDP – 281

ADC – 94

Aiyeteju/Kajola

APC – 618

PDP – 913

ADC – 154

Okedayo

APC – 524

PDP – 251

ADC – 402

Egbeda

APC – 1187

PDP – 349

ADC – 144

Akutupa Kiri

APC – 1596

PDP – 901

ADC – 16

Otu

APC – 1617

PDP – 387

ADC – 76

Olle-Okeofin

APC – 2,230

PDP – 1,193

ADC – 172

Odo Ape

APC – 1,626

PDP – 615

ADC – 272

Okebukun

APC – 631

PDP – 352

ADC – 277

Iluke

APC – 840

PDP – 281

ADC – 90

Aiyetoro Kiri

APC – 1,902

PDP – 1621

ADC – 265

Total

APC – 17,248

PDP – 9,337

ADC – 2172