The incumbent Governor of Anambra State, Willie Obiano of the All Progressives Grand Alliance (APGA), has won the governorship election conducted Saturday by the Independent National Electoral Commission (INEC) in the state.

According to the results released Sunday by INEC, Obiano won in all the 21 local councils.

Breakdown of results at a glance

1. Onitsha North LG

APC – 3,808

APGA – 10,138

PDP – 4,143

UPP — 435

2. Aguata LG

APC – 5, 807

APGA – 13,167

PDP – 4,073

UPP— 280

3. Ekwusigo LG

APC – 5,412

APGA – 8,596

PDP – 3,856

UPP – 320

4. Orumba South LG

APC — 3,808

APGA — 8,125

PDP — 2,412

UPP — 465

5. Aniocha LG

APC – 5, 297

APGA – 11,237

PDP – 6,554

UPP – 146

6. Anyamelum LG

APC – 5,412

APGA – 14,593

PDP – 2,323

UPP – 77

7. Awka South LG

APC – 6,167

APGA – 18,957

PDP – 5,354

UPP — 150

8. Dunukofia LG

APC – 7,016

APGA – 8,575

PDP – 1,530

UPP – 106

9. Njikoka LG

APC – 5,756

APGA – 16,944

PDP – 3,477

UPP – 108

10. Ogbaru LG

APC – 3415

APGA – 6615

PDP – 4416

PPA- 75

11. Idemili South LG

APC: 4063

APGA: 5742

PDP: 2620

PPA: 55

12. Oyi LG

APC – 5,085

APGA – 11,840

PDP – 1296

PPA – 24

13. Orumba North LG

APC: 3551

APGA: 8766

PDP: 3865

PPA: 132

14. Awka North LG

APC: 3727

APGA: 7164

PDP:3347

PPA: 107

15. Onitsha South LG

APC: 2012

APGA: 7082

PDP: 3423

PPA: 94

16. Ihiala LG

APC: 7894

APGA: 14,379

PDP: 4706

UPP: 128

17. Anambra East LG

APC: 5,248

APGA: 20,510

PDP: 1,132

PPA: 34

18. Nnewi South LG

APC: 2765

APGA: 10,465

PDP: 3255

PPA: 174

UPP: 596

19. Nnewi North LG

APC: 3616

APGA: 10,845

PDP: 4,157

20. Anambra West LG

APC: 4261

APGA: 8,152

PDP: 1578

PPA: 99

UPP: 207

21. Idemili North LG

APC: 4,732

APGA: 12,180

PDP: 2767

PPA: 109