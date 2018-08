The All Africa Music Awards (AFRIMA) has released the list of nominees for its 2018 edition.

Democratic Republic of Congo-born rapper, Maître Gims and South African singer, Shekhinah, each received seven nominations to emerge the highest nominated artistes.

Tanzania’s Diamond Platnumz and Ethiopia’s Betty G each earned six nominations while Simi (Nigeria) and Nasty C (South Africa) got five nominations apiece.

See the full list below.

ALBUM OF THE YEAR

Name of Artiste Country Album title 1 Betty G Ethiopia Wegegta 2 Bombino Niger Deran 3 Diamond Platnumz Tanzania A Boy from Tandale 4 Lartiste Morocco Grandestino 5 Maitre Gims DRC Ceinture Noire 6 Mr. Leo Cameroon Love Original 7 Shekhinah South Africa Rose Gold 8 Simi Nigeria Simisola

ARTISTE OF THE YEAR

Name of Artiste Country Track title 1 Betty G Ethiopia Wegegta 2 Daphne Cameroon My Lover 3 Davido Nigeria FIA 4 Diamond Platnumz Tanzania Sikomi 5 Kwesta South Africa Spirit Ft. Wale 6 Maître Gims DRC La Meme Ft. Vianney 7 Nasty C South Africa Jungle 8 Saad Lamjarred Morocco Casablanca 9 Starboy Nigeria Soco Ft. Terry, Spotless, Ceeza Milli & Wizkid 10 Tiwa Savage Nigeria Ma Lo Ft. Wizkid & Spellz

BEST AFRICAN VIDEO

Name of Video Director Track Title (Artiste) Country 1 Armsdeal Let It Flow (Shane Eagle) South Africa 2 Cedrick Kayla Affairage (Toofan) Togo 3 Clarence Peters Melanin (Sauti Sol) Nigeria 4 Felicite Ben Rejeb Price Django (Dadju Ft. Franglish) Congo 5 Jacob Bain Nterini (Fatoumata Diawara) Mali 6 Lebogang Rasethaba Money Calling (Nadia Nakai & Franck Casino) South Africa 7 Meji Alabi Ma Lo (Tiwa Savage Ft. Wizkid) Nigeria 8 OneMovie Nosso Momento (Bruna Tatiana) Angola 9 Sasha Vybz Freedom (Bebe Cool) Uganda 10 Sesan Gringo (Shatta Wale) Nigeria 11 Walid Ayoub Ya Mraya (Hamza El Fadly) Morocco

BEST AFRICAN ACT IN DIASPORA

Name of Artiste Country Track title 1 Afrotronix Chad OyO Ft. Seydina 2 Aya Nakamura Mali Oumou Sangare 3 Chick Nick Cameroon Contrôler 4 Dadju DRC Bob Marley 5 Franglish DRC Elle 6 Hazel Mak Malawi Jaiva Ft. Roberto & Tay Grin 7 L’Algérino Algeria Va Bene 8 Oudy 1er Guinea Tourner Kabato

BEST AFRICAN COLLABORATION

Names of Artistes Country Track Title 1 Balti Ft. Hamouda Tunisia Ya Lili 2 DJ Moh Green Ft. Magasco Algeria/Cameroon Por Favor 3 DJ Spinall & Wizkid Nigeria Nowo 4 Fally Ipupa Ft. KeBlack & Naza DRC Mannequin 5 GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo Ghana/Nigeria Akwaaba 6 Maître Gims Ft. Vianney DRC/France La Meme 7 Major Lazer & DJ Maphorisa Ft. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna US/South Africa/Nigeria Particula 8 Nasty C & Runtown South Africa/Nigeria Said 9 Revolution & Magic System Cote d’Ivoire Kelly 10 Sauti Sol Ft. Patoranking Kenya/Nigeria Melanin 11 Tiwa Savage Ft Wizkid & Spellz Nigeria Ma Lo

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN CONTEMPORARY

Name of Artiste Country Track Title 1 Charlotte Dipanda Cameroon Sista Ft. Yemi Alade 2 Davido Nigeria FIA 3 Diamond Platnumz Tanzania Sikomi 4 EXQ Zimbabwe Tsvigiri 5 Ferre Gola DRC Premiere Classe 6 Josey Cote d’Ivoire Jour J-O 7 Kidi Ghana Odo Remix Ft. Mayorkun & Davido 8 Kizz Daniel Nigeria No Do 9 L’Algérino Algeria Va Bene 10 Mafikizolo South Africa Love Potion 11 Nandy kivuruge Tanzania 12 Tekno Nigeria Jogodo 13 Wande Coal Nigeria So Mi So

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN DANCE OR CHOREOGRAPHY

Name of Artiste Country Track Title 1 Black M Guinea Bodyguard 2 Cassper Nyovest South Africa Ksazobalit 3 Fally Ipupa DRC Ecole 4 Ferre Gola DRC Premiere classe 5 GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo Ghana Akwaaba 6 Mr P. Nigeria Ebeano 7 Olamide Nigeria Science Student 8 Rouge (Rudi Smit) South Africa Arumtumtum 9 Rythmz Cameroon Fedeti 10 Shekhinah South Africa Please Mr. 11 Toofan Togo Affairage

BEST AFRICAN DJ

Name of DJ Country Track Title 1 Afrotronix Chad OyO 2 DJ Arafat Cote d’Ivoire Dosabado 3 DJ Enimoney Nigeria Diet Ft. Tiwa Savage, Reminince & Slimcase 4 DJ Maphorisa South Africa Midnight Ft. DJ Tira, Busiswa, Moonchild Sanelly 5 DJ Moh Green Algeria Por Favor Ft. Magasco 6 DJ Oudy 1er Guinea Tourner Kabato 7 DJ Spinall Nigeria Nowo Ft. Wizkid 8 DJ Zoumanto Cameroon Do Like I Do Ft. Ko-C & Mimie 9 Van Morocco Live Your Dream Ft. Dub Afrika

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ELECTRO

Name of Artiste Country Track title 1 Afrotronix Chad OyO 2 Aminux Morocco Ghanjibo 3 Babes Wodumo South Africa Jiva Hezkombhede Ft. Duma Ntando & Mampintsha 4 Distruction Boyz South Africa Omunye Ft. Benny Maverick & Dladla Mshunqisi 5 DJ Enimoney, Tiwa Savage, Reminince & Slimcase Nigeria Diet 6 DJ Maphorisa South Africa Midnight Ft. DJ Tira, Busiswa, Moonchild Sanelly 7 Gold Fish South Africa Talk to Me 8 GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo Ghana Akwaaba 9 Lartiste Morocco Mafiosa Ft. Carolina 10 Master KG South Africa Skeleton Move Ft. Zanda Zakuza 11 Mr. Real Nigeria Legbegbe 12 Patoranking Nigeria Available

BEST AFRICAN DUO, GROUP OR BAND

Name of Duo/Group/Band Country Track Title 1 4Keus DRC Mignon Garçon Ft. Naza, Keblack & Dry 2 Distruction Boyz South Africa Omunye Ft. Benny Maverick & Dladla Mshunqisi 3 Fnaïre Morocco Siri Siri 4 H-Kayne Morocco Do What You Can’t Ft. Khaoula 5 Mafikizolo South Africa Love Potion 6 Mi Casa South Africa Nana 7 Revolution Cote d’Ivoire Kelly Ft. Magic System 8 Rythmz Cameroon Fedeti 9 Sauti Sol Kenya Melanin Ft. Patoranking 10 Toofan Togo Money

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN HIP HOP

Name of Artiste Country Track title 1 Black M Guinea Mama 2 Cassper Nyovest South Africa Ksazobalit 3 Falz Nigeria Next Ft. Maleek Berry & Medikal 4 Khaligraph Jones Kenya Rider Ft. Petra 5 Kwesta South Africa Spirit Ft. Wale 6 M.ANIFEST FT KING PROMISE Ghana ME NE WOA 7 MHD Guinea Bodyguard Ft. Sidiki Diabaté 8 Muslim Morocco Aji M3aya 9 Nadia Nakai & Frank Casino South Africa Money Calling 10 Shane Eagle South Africa Let it Flow 11 Sofiane Algeria Arafricain Ft. Maître Gims

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN JAZZ

Name of Artiste Country Track title 1 Alune Wade Senegal African Fast Food 2 Anabela Aya Angola I Love You Bue 3 Betty G Ethiopia Mengedegna 4 Fadhilee Kenya Afirika 5 Sibusiso Mashiloane South Africa Niza

BEST AFRICAN RAPPER OR LYRICIST

Name of Artiste Country Track title 1 Cassper Nyovest South Africa Ksazobalit 2 Falz Nigeria La Fête 3 Khaligraph Jones Kenya Rider Ft. Petra 4 Muslim Morocco Aji M3aya 5 Nadia Nakai South Africa Naaa Meeaan Ft. Cassper Nyovest 6 Nasty C South Africa Jungle 7 Rouge South Africa Dololo Ft. Bigstar 8 Shane Eagle South Africa Let it Flow

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN POP

Name of Artiste Country Track title 1 2Baba Nigeria Amaka Ft. Peruzzi 2 Abu Egypt 3 Daqat Ft. Yousra 3 Ammara Brown Zimbabwe Akiliz 4 Fally Ipupa DRC Mannequin Ft. KeBlack & Naza 5 Kuami Eugene Ghana Angela 6 Lyna Mahyem Algeria Bye Bye Ft. Medi Meyz 7 Maître Gims DRC La Meme Ft. Vianney 8 MHD & Wizkid Guinea Bella 9 Simi Nigeria Joromi 10 Toofan Togo Money 11 Vanessa Mdee Tanzania Wet Ft GNako

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN RAGGA, REGGAE & DANCEHALL

Name of Artiste Country Track title 1 Burna Boy Nigeria Heaven’s Gate Ft. Lily Allen 2 Diamond Platnumz Tanzania Hallelujah Ft. Morgan Heritage 3 DJ Moh Green Algeria Kondo Ft. Locko & Axel Tony 4 Jah Prayzah Zimbabwe Angel Lo Ft. Jah Cure 5 MzVee Ghana Sing My Name Ft. Patoranking 6 Patoranking Nigeria Suh Different 7 Roberto Zambia Contolola Ft. Patoranking 8 Sauti Sol Kenya Melanin Ft Patoranking 9 Shatta Wale Ghana Gringo 10 Stonebwoy Ghana Hero 11 Van Morocco Live Your Dream Ft. Dub Afrika

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN R ‘N’ B & SOUL

Name of Artiste Country Track title 1 Asikey Nigeria Dark 2 Banky W Nigeria Love You Baby 3 Bruna Tatiana Angola Amo-te 4 Dadju DRC Bob Marley 5 Djodje & Patoranking Cape Verde Be Mine 6 Emtee South Africa Me and You Ft. Tiwa Savage 7 Locko Cameroon Je Serai La 8 Patty Monroe South Africa Reminiscing 9 Praiz Nigeria Champagne and Flowers 10 Shekhinah South Africa Please Mr.

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ROCK

Name of Artiste Country Track title 1 Angelique Kidjo Benin Once in a Lifetime 2 Bebe Cool Uganda Freedom 3 Betty G Ethiopia Ere Manew 4 Fokofpolisiekar South Africa Komma 5 Hoba Hoba Spirit Morocco Jnouni 6 Maryam Saleh, Maurice Louca, Tamer Abu Ghazaleh Egypt Ekaa Maksour 7 Rash Kenya Nitachange Ft. Ruff

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN TRADITIONAL

Name of Artiste Country Track title 1 Bombino Niger Tehigren (The Trees) 2 Fatoumata Diawara Mali Nterini 3 Harouna Samake Mali Try Voice 4 Irene Namatovu Uganda Nsambila Nyuma Nga Janzi 5 Raina Ray Morocco Zhar 6 Stephane Akam Cameroon Che Woue 7 Teni Nigeria Fargin 8 Themindofay Nigeria Sasa 9 Wally Seck Senegal Mirna 10 Wutah Ghana Bronya

BEST FEMALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL MUSIC

Name of Artiste Country Track title 1 Amanda Malela DRC Kumama 2 Charlotte Dipanda Cameroon Sista Ft. Yemi Alade 3 DJ Lee Ethiopia Etege 4 Gloria Muliro Kenya Narudisha 5 Janet Otieno Kenya Narudi 6 Ogecha Nigeria Ufedo Mi 7 Ruby The Pigeon Namibia Rorisang 8 Sandra Nankoma Uganda Kaddugala

BEST MALE ARTISTE IN AFRICAN INSPIRATIONAL MUSIC

Name of Artiste Country Track Title 1 Cobhams Asuquo Nigeria One Hit 2 Degg J Force Guinea Fale 3 Falz Nigeria Child of the World 4 Macky2 Zambia Umutima Wandi Ft. Ephraim & Njamba 5 Mr. Leo Cameroon Pray 6 Ochu Sheggy Tanzania Mabusu Ya Yuda 7 Prosper Menko Cameroon Belle Weh Ft. Protek Illasheva 8 Sarkodie Ghana Glory Ft. Yung 9 Stephane Akam Cameroon Che Woue 10 Wazih Cameroon Be Happy

MOST PROMISING ARTISTE IN AFRICA

Name of Artiste Country Track Title 1 Amanda Malela DRC Kumama 2 Blanche Baily Cameroon BonBon 3 DJ Zoumanto Cameroon Do Like I Do Ft. Ko-C & Mimie 4 Gaz Mawete DRC Paulina 5 Kidi Ghana Odo Ft. Mayorkun & Davido 6 King Promise Ghana CCTV Ft. Mugeez 7 Ko-C Cameroon Bollo C’est Bollo 8 Kuami Eugene Ghana Confusion 9 Lily Malawi Bad at Love 10 Lyna Mahyem Algeria ByeBye Ft Medi Meyz 11 Tamy Zimbabwe Beautiful Ndozvandiri Ft. Takura & Dobba Don

PRODUCER OF THE YEAR

Producer Country Track or Album Title 1 David Scott, DJ Maphorisa, Shekhinah and Luke Goliath South Africa Rose Gold 2 DJ Kore Morocco Casablanca 3 Fresh VDM Togo Fia 4 GuiltyBeatz Ghana Akwaaba 5 Killertunes Nigeria Nowo 6 Laizer Classic Tanzania A Boy from Tandale 7 Makwa 6eats South Africa Spirit 8 NorthBoi Nigeria Soco 9 Renaud Rebillaud DRC La Meme 10 Yamiu Mola Ethiopia Wegegta

REVELATION OF THE AFRICAN CONTINENT

Name of Artiste Country Track title 1 Ammara Brown Zimbabwe Akiliz 2 Aya Nakamura Mali Djadja 3 Betty G Ethiopia Ere Manew 4 Dadju DRC Gentlemen 2.0 5 Iyenga DRC Sorry 6 Mayorkun Nigeria Bobo 7 Mimie Cameroon Je m’en Fous 8 Shekhinah South Africa Please Mr. 9 Soul Bangs Guinea Kameremba 10 Vegedream Cote d’Ivoire La Fuite Ft. DJ Leska

SONG OF THE YEAR

Artiste Track Title Country 1 Daphne My Lover Cameroon 2 Davido FIA Nigeria 3 GuiltyBeatz, Mr. Eazi, Patapaa & Pappy Kojo Akwaaba Ghana 4 Kwesta Ft. Wale Spirit South Africa 5 Maître Gims Ft. Vianney La Meme DRC 6 Major Lazer & DJ Maphorisa Ft. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna Particula South Africa 7 Nasty C & Runtown Said South Africa/Nigeria 8 Saad Lamjarred Casablanca Morocco 9 Sauti Sol Ft. Patoranking Melanin Kenya 10 Starboy Ft. Terry, Spotless, Ceeza Milli & Wizkid Soco Nigeria 11 Tiwa Savage ft Wizkid & Spellz Ma Lo Nigeria

SONGWRITER OF THE YEAR

Name of Songwriter Country Song Title (& Artiste) 1 Cobhams Asuquo Nigeria One Hit (Cobhams Asuquo) 2 Daphne Nije, Salatiel Cameroon Jusqu’à la Gare (Daphne) 3 Maître Gims, Vianney, Renaud Rebillaud DRC La Meme (Maître Gims Ft. Vianney) 4 Nandy Tanzania kivuruge 5 Nasibu Abdul Juma Issaack Tanzania Sikomi (Diamond Platnumz) 6 Saim El-Hadj Algeria Ya Mraya (Hamza El Fadly) 7 Shekhinah Donell, Amon Taulo Chibiya II South Africa Different (Shekhinah Ft. Mariechan) 8 Simisola Nigeria Complete Me (Simi) 9 Venancio Angola Amo-te (Bruna Tatiana)

AFRICAN FANS’ FAVOURITE

Name of Artist Country Track title 1 Afro B Cote d’Ivoire Drogba (Joanna) Ft. Wizkid 2 AKA South Africa Fela in Versace Ft. Kiddominant 3 Aminux Morocco Ghanhibo 4 Hardy Caprio Sierra Leone Best Life Ft. One Acen 5 Heavy K South Africa Indie Ft. Bucie & Nokwazi 6 IAMDBB Angola Shade 7 J Hus Gambia Dark Vader 8 Kojo Funds Ghana Stallin’ 9 Maleek Berry Nigeria Pon My Mind 10 Nedy Music Tanzania One and Only Ft. Ruby 11 Not3s Nigeria My Lover 12 Ommy Dimpoz Tanzania Yanje featuring Seyi Shay 13 Phyno Nigeria N.W.A. Ft. Wale 14 Winky D Zimbabwe Ngirozi Ft Vabati VaJehovah 15 Yxng Bane Angola/DRC Vroom

Best Female Artiste in Central Africa Name of Artist Country Track title 1 Amanda Malela DRC Kumama 2 Anabela Aya Angola I love you Bue 3 Blanche Baily Cameroon BonBon 4 Bruna Tatiana Angola Amo-te 5 Charlotte Dipanda ft Yemi Alade Cameroon Sista 6 Daphne Cameroon Jusqu’à La Gare 7 Iyenga DRC Sorry 8 Shura Cameroon Allez Dire Best Male Artiste in Central Africa Name of Artist Country Track title 1 AFROTRONIX Chad DYD 2 Belamy Paluku (DRC) DRC Blood Brothers 3 Dadju DRC Bob Marley 4 FALLY IPUPA FT KEBACK& NAZ DRC MANNEQUIN 5 GAZ MAWETE DRC PAULINA 6 Locko Cameroon Je Serai La 7 Magasco Cameroon Sokoto 8 Maite Gims Ft. Vianney DRC La Meme Best Female Artiste in Eastern Africa Name of Artist Country Track title 1 Betty G Ethiopia Mengedegna 2 Irene namatovu Uganda Nsambila nyuma nga janzi 3 Maua Sama Tanzania Nakuelewa 4 Petra Ft. Victoria Kimani Kenya I got that 5 Sandra Nankoma Uganda kaddugala 6 Sheebah SASHA VYBZ Uganda Mummy Yo 7 Neza ft MC Galaxy Rwanda Vibe Best Male Artiste in Eastern Africa Name of Artist Country Track title 1 Bebe Cool Uganda Freedom 2 Diamond Platnumz Tanzania A boy from Tandale 3 HARMONIZE FT DIAMOND PLATNUMZ Tanzania KWANGWARU 4 Kagwe Mungai Ft. Niniola Kenya Till the end 5 Khaligraph Jones Ft. Petra Kenya Rider 6 Nyashinski Kenya Bebi Bebi 7 RAYVANNY FT MAPHORISA & DJ BUCKZ Tanzania MAKULUSA 8 Yamiu Mola Ethiopia Wegegta Best Female Artiste in Northern Africa Name of Artist Country Track title 1 Kenza Algeria Maliket Saba 2 Lyna Mahyem Algeria Boucan 3 Lyna Mahyem ft Medi Meyz Algeria Bye Bye 4 Maryam Saleh, Maurice Louca, Tamer Abu Ghazaleh Egypt Ekaa Maksour 5 N-S feat Kafon Tunisia Daloula 6 Souhia Ben Lachhab Algeria Lik Manwalich Best Male Artiste in Northern Africa Name of Artist Country Track title 1 Abu Ft. Yousta Egypt 3 Daqat 2 Balti ft Hamouda Tunisia Ya Lili 3 DJ Moh Green Ft. Magasco Algeria Por Favor 4 Hamza El Fadly Morocco Ya Mraya 5 Lartiste ft Carolina Morocco Mafiosa 6 Muslim Morocco Mama 7 Saad Lamjarred Morocco Casablanca 8 Sofiane Ft. Maitre Gims Algeria Arafricain Best Female Artiste in Southern Africa Name of Artist Country Track title 1 Ammara Brown Zimbabwe Akiliz 2 Babes Wodumu South Africa Ganda Ganda Ft. Mampintsha & Madanon 3 Lily Malawi Bad at Love 4 Mandisa Mamba Swaziland Party 5 Nadia Nakai South Africa Money Calling Ft. Frank Casino 6 Rouge South Africa Dololo Ft. Bigstar 7 Ruby the Pigeon Namibia Rorisang 8 Shekhinah South Africa Please Mr Best Male Artiste in Southern Africa Name of Artist Country Track title 1 Cassper Nyovest South Africa Ksazobalit 2 EXQ Zimbabwe Pahukama Ft. Jah Prayzah 3 Jah Prayzah Zimbabwe Nziyo Yerudo Ft. Yemi Alade 4 Kwesta South Africa Spirit Ft. Wale 5 Nasty C South Africa Jungle 6 Roberto Zambia Contolola Ft. Patoranking 7 Shane Eagle South Africa Let it Flow 8 Sibusiso Mashiloane South Africa Niza Best Female Artiste in Western Africa Name of Artist Country Track title 1 Angelique Kidjo Benin Once in a Lifetime 2 Aya Nakamura Mali Oumou Sangare 3 Becca Ghana Number One Ft. Mr. Eazi 4 Efya Ghana Mame Ft. Mr Eazi 5 Josey Cote d’Ivoire Jour J-O 6 Simi Nigeria Joromi 7 Tiwa Savage Nigeria Ma Lo Ft. Wizkid & Spellz 8 Viviane Chidid Senegal Marriage Force Best Male Artiste in Western Africa Name of Artist Country Track title 1 Davido Nigeria Fia 2 DJ Spinall Nigeria Nowo Ft. Wizkid 3 Djodje Cape Verde Be Mine Ft. Patoranking 4 King Promise Ghana CCTV Ft. Mugeez 5 Kuami Eugene Ghana Angela 6 Kwesi Arthur Ghana Grind Day Ft. Sarkodie & Medikal 7 MHD Guinea Bella Ft. Wizkid 8 Olamide Nigeria Wo! 9 Starboy Nigeria Soco Ft. Terry, Spotless, Ceeza Milli & Wizkid