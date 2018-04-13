The music awards academy released this year’s nomination list on its Instagram page after shortlisting thousands of entries submitted in the year under review (from July 2016 – December 2017).
This is the 12th edition of the award and has over 25 categories and 77 nominees.
New categories like The Viewer’s Choice Award, Best Performer category and a special category to recognise the efforts of brands that have supported the entertainment industry for the past 3 years have also been included in the categories.
See the full list of nominees below.
YEAR IN REVIEW
(JULY 2016 – DECEMBER 2017)
BEST RECORDING OF THE YEAR
A NON-VOTING CATEGORY FOR THE BEST RECORDING (THAT MEETS THE JUDGES REQUIREMENTS OF EXCELLENCE; SONGWRITING, PRODUCTION, RENDITION) BY AN ARTISTE OR GROUP IN THE YEAR UNDER REVIEW.
- BUTTERFLIES – OMAWUMI
- HALLELUYAH – FUNBI
- PONMILE – REMINISCE
- HEAVEN – BANKY W
- JOROMI – SIMI
BEST POP SINGLE
A CATEGORY FOR THE BEST POP SINGLE IN YEAR UNDER REVIEW (BY SINGLE INDIVIDUAL OR GROUP).
- MAD OVER YOU – RUNTOWN
- ALL OVER – TIWA SAVAGE
- YEBA – KISS DANIEL
- ISKABA – WANDE COAL AND DJ TUNEZ
- IF– DAVIDO
- FIA – DAVIDO
PRODUCER OF THE YEAR
AN INDIVIDUAL RESPONSIBLE FOR PRODUCING THE MOST ACCLAIMED SONG OR ALBUM IN THE YEAR UNDER REVIEW.
- (FALL, MAMA) KIDOMINANT
- (ISKABA, MALO) SPELLZ
- (IF, RARA) TEKNO
- (MARADONA, COME CLOSER) SARZ
- YAWA, VIRTUOUS WOMAN- MASTERKRAFT
BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE
A CATEGORY FOR THE BEST REGGAE/DANCEHALL SINGLE IN THE YEAR UNDER REVIEW (BY SINGLE INDIVIDUAL OR GROUP).
- LOVE YOU DIE – PATORANKING FT. DIAMOND PLATNUMZ
- DANCE – TIMAYA FT. RUDEBOY
- HOLY HOLY – 2BABA
- ROCK YOUR BODY – BURNA BOY
- COME CLOSER – WIZKID
- SOFA – KISS DANIEL
BEST RAP ALBUM
A NON-VOTING CATEGORY FOR THE BEST ALBUM BY A RAP ARTISTE OR GROUP IN YEAR UNDER REVIEW.
- 27 – FALZ
- TRIP TO THE SOUTH – ERIGGA
- EL HADJ – REMINISCE
- THE PLAYMAKER – PHYNO
- THE GLORY – OLAMIDE
- ROSE – AQ
BEST R&B/POP ALBUM
A CATEGORY FOR THE BEST R&B/POP ALBUM IN THE YEAR UNDER REVIEW (BY SINGLE INDIVIDUAL OR GROUP).
- SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
- TIMELESS – OMAWUMI
- SIMISOLA – SIMI
- GOLD – ADEKUNLE GOLD
- IJELE THE TRAVELLER – FLAVOR
- THIS IS ME – NINIOLA
BEST MUSIC VIDEO
A VOTING CATEGORY FOR THE BEST CONCEPTUALIST, BEST DIRECTED AND MOST EXCITING VIDEO IN THE YEAR UNDER REVIEW. THIS AWARD GOES TO THE VIDEO DIRECTOR.
- MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID (MEJI ALABI)
- FOCUS- HUMBLE SMITH (CLARENCE PETERS)
- COME CLOSER – WIZKID (DAPS)
- BEEN CALLING – MALEEK BERRY (MEJI ALABI)
- YOLO – SEYI SHAY (MEJI ALABI)
- LIKE DAT – DAVIDO (DAPS)
BEST R&B SINGLE
A CATEGORY FOR THE BEST R&B SINGLE IN THE YEAR UNDER REVIEW (BY A SINGLE INDIVIDUAL OR GROUP).
- TONIGHT – NONSO AMADI
- FOLASHADE – PRAIZ
- LET ME KNOW – MALEEK BERRY
- ROMEO & JULIET – JOHHNY DRILLE
- LOVE YOU BABY – BANKY W
- SMILE FOR ME – SIMI
BEST COLLABO
A VOTING CATEGORY FOR THE BEST R&B, POP OR HIP-HOP COLLABORATIVE TRACK (INCLUDING CAMEOS).
- MA LO – TIWA SAVAGE FT WIZKID
- TEMPER REMIX – SKALES FT BURNA BOY
- JUICE – YCEE FT MALEEKBERRY
- NO FORGET – ADEKUNLE GOLD FT. SIMI
- COME CLOSER – WIZKID FT. DRAKE
BEST RAP SINGLE
A VOTING CATEGORY FOR A SINGLE (RELEASED ON-AIR) RECORDING OF A RAP SONG.
- YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
- SOMETHING LITE – FALZ FT YCEE
- LINK UP – PHYNO FT. BURNA BOY, M.I.
- UP TO YOU – SHOW DEM CAMP FT FUNBI
- ME VERSUS ME – ICE PRINCE
BEST VOCAL PERFORMANCE(MALE)
A NON-VOTING CATEGORY FOR THE SINGLE MALE ARTISTE WITH THE MOST OUTSTANDING VOCAL PERFORMANCE ON A SINGLE SONG OR ALBUM.
- PERFECT WOMAN – FAZE
- FOLASHADE – PRAIZ
- ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
- TONIGHT – NONSO AMADI
- LOVE YOU BABY – BANKY W
BEST VOCAL PERFORMANCE (FEMALE)
A NON-VOTING CATEGORY FOR THE SINGLE FEMALE ARTISTE WITH MOST OUTSTANDING VOCAL PERFORMANCES ON A SINGLE SONG OR ALBUM.
- IN THE AIR – WAJE
- GONE FOR GOOD – SIMI
- JOWO – ARAMIDE
- SARO – NINIOLA
- WHERE’S THE LOVE – NIYOLA FT. ADEKUNLE GOLD
- BUTTERFLIES – OMAWUMI
NEXT RATED
THIS CATEGORY IS A VOTING CATEGORY FOR THE MOST PROMISING ACT IN THE YEAR UNDER REVIEW.
- MALEEK BERRY
- MAYORKUN
- DICE AILES
- JOHNNY DRILLE
- ZORO
HIP HOP WORLD REVELATION
A VOTING CATEGORY FOR THE BEST NEW ARTISTE WITH A DEBUT ALBUM ADJUDGED TO BE OUTSTANDING IN TERMS OF ARTISTIC QUALITY AND IMPACT WITHIN THE YEAR UNDER REVIEW.
- NINIOLA
- ADEKUNLE GOLD
- MR. EAZI
- REEKADO BANKS
LYRICIST ON THE ROLL
A NON-VOTING CATEGORY FOR THE RAP ARTISTE WITH THE BEST LYRICAL DEPTH AND PERFORMANCE ON A SINGLE SONG OR ALBUM.
- YOU RAPPERS SHOULD FIX UP YOUR LIVES – MI
- POLITICAL SCIENCE – AQ
- LIQUOR NIGHT – BOOGEY
- INDUSTRY NITE – ERIGGA
BEST STREET-HOP ARTISTE
A VOTING CATEGORY FOR THE ARTISTE WHOSE SONGS ARE INSPIRED BY THE STREETS. SUCH SONG SHOULD CAPTAIN LINGUA, WHICH MAY ALSO BE ORIGINATED BY THE ARTISTE AND POPULAR ON THE STREET.
- PENALTY – SMALL DOCTOR
- WO – OLAMIDE
- SAI BABA – CDQ
- SHEPETERI – IDOWEST FT. DAMMY KRANE, SLIM CASE
- PASS THE AGBARA – SKUKI
- LEGBEGBE – MR REAL FT. IDOWEST, KELVIN CHUKS, OBADICE
BEST ‘ALTERNATIVE’ SONG
A VOTING CATEGORY FOR THE ARTISTE WHOSE SONGS REFLECT ANY FORM OR STYLE OF MUSIC WHICH FALLS OUTSIDE THE MAINSTREAM OF RECENT OR PAST POPULAR MUSICAL TRENDS.
- MONEY – ADEKUNLE GOLD
- RADIO – NONSO AMADI
- ROMEO & JULIET – JOHNNY DRILLE
- PONMILE – REMINISCE
- FUN MI LOWO MI – ARAMIDE FT. SOUND SULTAN £& KOKER
- LAGOS BARBIE – BANTU
ALBUM OF THE YEAR
A VOTING CATEGORY FOR THE BEST ALBUM (SOLO OR GROUP) IN YEAR UNDER REVIEW, THAT MEETS JUDGES’ REQUIREMENTS OF EXCELLENCE (SONGWRITING, PRODUCTION, RENDITION AND IMPACT).
- SIMISOLA – SIMI
- GOLD – ADEKUNLE GOLD
- KLITORIS – BRYMO
- IJELE THE TRAVELER – FLAVOUR
- SOUNDS FROM THE OTHER SIDE – WIZKID
- THE PLAYMAKER – PHYNO
ARTISTE OF THE YEAR
MOST CRITICALLY AND COMMERCIALLY ADJUDGED ARTISTE IN THE YEAR UNDER REVIEW. OVERALL MOST SUCCESSFUL ARTISTE IN THE YEAR UNDER REVIEW.
- DAVIDO
- WIZKID
- OLAMIDE
- SIMI
- TIWA SAVAGE
SONG OF THE YEAR
A VOTING CATEGORY FOR THE MOST POPULAR SONG IN THE YEAR UNDER REVIEW.
- PENALTY – SMALL DOCTOR
- WO – OLAMIDE
- IF- DAVIDO
- YEBA – KISS DANIEL
- MAD OVER YOU – RUNTOWN
- FIA – DAVIDO
AFRICAN ARTISTE
A NON-NIGERIAN AWARD CATEGORY FOR AN INDIVIDUAL AFRICAN ARTISTE OR GROUP WITH THE MOST OUTSTANDING ACHIEVEMENT, IMPACT AND INFILTRATION INTO THE NIGERIAN MUSIC SCENE IN THE YEAR UNDER REVIEW.
- SARKODIE
- CASPER NYOVEST
- NASTY C
- SAUTI SOL
- VANESSA MDEE
HEADIES’ VIEWER’S CHOICE
A VOTING CATEGORY TO AWARD THE FAN’S FAVOURITE ARTISTE WITH THE MOST DIGITAL TRACTIONS (DOWNLOADS, VIEWS, STREAMS) IN THE YEAR UNDER REVIEW.
- COME CLOSER- WIZKID
- IF- DAVIDO
- WO -OLAMIDE
- MAD OVER YOU – RUNTOWN
- YEBA- KISS DANIEL
- YAWA -TEKNO
INDUSTRY BRAND SUPPORTER
THIS IS TO SAY THANK YOU TO BRANDS THAT HAVE MADE THE MOST IMPACT IN THE ENTERTAINMENT INDUSTRY IN THE LAST 3 YEARS. AN AWARD TO RECOGNIZE BRANDS WHO ARE SUPPORTING THE INDUSTRY AT A TIME WHEN OPPORTUNITIES ARE SCARCE
- MTN
- PEPSI
- GLO
- HENNESSY
- FIRS
- NIGERIA BREWERIES
- LAGOS STATE
BEST PERFORMER
A NON-VOTING CATEGORY FOR THE ARTISTES WHOSE STAGECRAFT, SHOWMANSHIP AND PERFORMANCE ROUTINES ARE EXCEPTIONALLY CONCEPTUALIZED AND EXECUTED IN THE YEAR UNDER REVIEW WITH CONSIDERATION OF LIVE PERFORMANCES.
- FLAVOUR
- FALZ
- M.I.
- 2BABA
- YEMI ALADE
- TIWA SAVAGE
ROOKIE OF THE YEAR:
A VOTING CATEGORY FOR THE ROOKIE OF THE YEAR WHO HAS HAD A SUCCESFUL YEAR MUSICALLY, WITH THE ABSENCE OF AN ALBUM IN THE YEAR UNDER REVIEW.
KIDI
AIR BOY
TENI
JUNIOR BOY
PERUZZI
SPECIAL RECOGNITION
KAFFY
HALL OF FAME
CHRIS UBOSI